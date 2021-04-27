شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 6543 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 6582 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الهام عند 6600 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط عليه مرة اخرى لاسفل للوصول لمستوى الدعم 6400 نقطة كمستوى اول ثم 6250 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6620 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,555 بينما مستوى المقاومة هو 6,596 نقطة