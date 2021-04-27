شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 10906 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي،كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 10950 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11400 نقطة. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,864 بينما مستوى المقاومة هو 10,927 نقطة