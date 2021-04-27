شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق عند أعلى مستوياته في الجلسة – تحليل صباحي – 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 88.58 نقطة، في ظل استقرار تداولات المؤشر أعلى مستوى الدعم النفسي 10,000، ووسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 10,360.00، وذلك طيلة استقراره أعلى مستوى 10,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,000 ومستوى المقاومة 10,300.