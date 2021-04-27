شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تخطط لضخ استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" اليوم عن نيتها ضخ استثمارات ضخمة وإضافية في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة ستعزز بها من وتيرة التوظيف في البلاد.



وكشفت صانعة "آيفون" عن أنها ستعزز خطتها للاستثمار في السوق الأمريكي بنسبة 20% ستضيف من خلالها 20 ألف وظيفة جديدة.



وذكرت الشركة الأمريكية بأن استثماراتها ستزيد في أمريكا بنحو 80 مليار دولار من 350 مليار دولار في الوقت الحالي إلى 430 مليار دولار في غضون الخمس سنوات القادمة.



وسوف تركز الاستثمارات الجديدة على تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس وما يرتبط بها من تقنيات في قطاعات ومجالات مختلفة في عدد من الولايات الأمريكية.



من ناحية أخرى، سوف تعلن "آبل" هذا الأسبوع عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الإثنين عند 134.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 135.06 دولار وأقل سعر عند 133.5 دولار.