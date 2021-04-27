شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "تسلا" تحقق أرباحا وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "تسلا" عن نتائج أعمالها الفصلية خلال الربع السنوي الأول وشملت تسجيل أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات.



وسجلت "تسلا" صافي دخل قدره 438 مليون دولار خلال الربع الأول في أعقاب تسجيل أرباح بحوالي 16 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "تسلا" أرباحا معدلة بحوالي 93 سنتا لكل سهم في الربع الأول بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل أرباح قدرها 79 سنتا لكل سهم.



ومع ارتفاع مبيعات "تسلا" بنسبة 74%، سجلت الشركة إيرادات بحوالي 10.38 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بإيرادات قدرها 5.95 مليار دولار قبل عام بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق إيرادات بحوالي 10.29 مليار دولار.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت في أبريل/نيسان الجاري أنها أنتجت 180.3 ألف سيارة وسلمت 184.8 ألف سيارة في الربع الأول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 1.2% إلى 738.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 749.3 دولار وأقل سعر عند 732.6 دولار.