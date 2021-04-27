دعم توظيف 25 ألف مواطن في 7930 منشأة خلال مارس

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وبحسب المرصد الوطني للعمل، التابع للصندوق، فقد بلغ عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها، 10.3 آلاف يمثلون ما نسبته 41%، بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14.8 آلف يمثلون نسبة 59%.
وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة الـ 13 في أعداد من تم توظيفهم في شهر مارس بواقع 8 آلاف موظف وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5.5 آلاف موظف، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثا بنحو 4.4 آلاف، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.
ويأتي تنامي أعداد من تم توظيفهم في شهر مارس 2021 مقارنة للفترة ذاتها من الأعوام السابقة، نتيجة لاستراتيجية الصندوق الجديدة التي أطلقها مؤخرا، وكذلك تكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.
ويقدم (هدف) مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب).
دعم التوطين خلال مارس 2021
- توظيف 25,173 شابا وفتاة
- التحقوا بـ 7930 منشأة
- الذكور 10,353 (41%)
- الإناث 14,820 (59%)
أكبر 3 مناطق:
- الرياض 8072 موظفا وموظفة
- مكة المكرمة 5545 موظفا وموظفة
- الشرقية 4442 موظفا وموظفة
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