السعودية تتفوق على 114 دولة في مؤشر الحماية الفكرية

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وبين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أن مؤشر حقوق الملكية الفكرية يصدر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري وذلك كأحد المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر التنافسية الرقمية، موضحا أن حقوق الملكية الفكرية تعرف بتسجيل الحقوق الناشئة عن النتاج الذهني أو المنتج المبتكر من خلال حفظها وتسجيلها، ومن أبرزها العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق التصميم.
وأرجع المركز تلك النتائج التي نالتها المملكة إلى اهتمام القيادة الرشيدة بدعم مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، منوها إلى أنه يرصد ويتابع حالة التقدم في الخدمات التي تتعلق بمؤشر حقوق وحماية الملكية الفكرية بشكل يسهم في تمكين صانعي القرار ومتخذي القرارات من تطوير أداء أجهزة الدولة في الموضوع الذي يتم قياسه.
وأشار المركز إلى أن مؤشر حماية الملكية الفكرية يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المندرج ضمن تقرير التنافسية العالمي والمستند إلى مسح الرأي التنفيذي الذي يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويقوم مركز «أداء» بالتعاون مع الجهات الحكومية في البلاد لتقديم الدعم اللازم في تحليل أداء المؤشر كل حسب اختصاصه؛ لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر.
ونوه مركز «أداء» بأنه عمل على تصميم منصة الكترونية للأداء الدولي لمتابعة أداء السعودية مقارنة بأكثر من 217 دولة أخرى حول العالم، سعيا منه لتطوير الأجهزة العامة ومعرفة ما وصلت إليه دول العالم من مؤشرات للأداء في مجالات مختلفة.
وأشار «أداء» إلى أن المنصة تعطي نظرة شاملة عن أداء المملكة في أكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس، في حين تمثل المنصة مرجعا للتصنيفات الدولية حيث إنها تمكن من إجراء مقارنات خاصة بأداء دول مختلفة في مجالات متعددة ومراقبة ذلك الأداء بشكل دوري.
تقدم عالمي جديد للسعودية
مؤشر حماية الملكية الفكرية
- ترتيب السعودية الـ27 عالميا
- التقدم 4 مراتب
- التفوق على 114 دولة
- إجمالي دول المؤشر 141
- المؤشر يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المندرج ضمن تقرير التنافسية العالمي والمستند إلى مسح الرأي التنفيذي الذي يجريه المنتدى الاقتصادي
مؤشر حقوق الملكية الفكرية
- الترتيب الـ24 عالميا
- التقدم 10 مراتب
- التفوق على 193 دولة
- إجمالي دول المؤشر 217
- المؤشر يصدر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري كأحد المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر التنافسية الرقمية
حقوق الملكية الفكرية:
تعرف بتسجيل الحقوق الناشئة عن النتاج الذهني أو المنتج المبتكر من خلال حفظها وتسجيلها، ومن أبرزها العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق التصميم.
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