السعودية تتفوق على 114 دولة في مؤشر الحماية الفكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت السعودية تقدما عالميا جديدا في مؤشري حقوق الملكية الفكرية وحماية الملكية الفكرية وفق تقارير التنافسية الرقمية والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تفوقت في مؤشر حماية الملكية الفكرية على أكثر من 114 دولة من أصل 141 حيث جاءت في الترتيب الـ27 عالميا قافزة 4 مراتب عن عام 2018م وفق التقرير الأخير لعام 2019م الذي صدر أخيرا، فيما حققت المرتبة الـ24 عالميا لعام 2020م في مؤشر حقوق الملكية الفكرية حيث قفزت أكثر من 10 مراتب مقارنة بعام 2019م

وبين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أن مؤشر حقوق الملكية الفكرية يصدر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري وذلك كأحد المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر التنافسية الرقمية، موضحا أن حقوق الملكية الفكرية تعرف بتسجيل الحقوق الناشئة عن النتاج الذهني أو المنتج المبتكر من خلال حفظها وتسجيلها، ومن أبرزها العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق التصميم.

وأرجع المركز تلك النتائج التي نالتها المملكة إلى اهتمام القيادة الرشيدة بدعم مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، منوها إلى أنه يرصد ويتابع حالة التقدم في الخدمات التي تتعلق بمؤشر حقوق وحماية الملكية الفكرية بشكل يسهم في تمكين صانعي القرار ومتخذي القرارات من تطوير أداء أجهزة الدولة في الموضوع الذي يتم قياسه.

وأشار المركز إلى أن مؤشر حماية الملكية الفكرية يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المندرج ضمن تقرير التنافسية العالمي والمستند إلى مسح الرأي التنفيذي الذي يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويقوم مركز «أداء» بالتعاون مع الجهات الحكومية في البلاد لتقديم الدعم اللازم في تحليل أداء المؤشر كل حسب اختصاصه؛ لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر.

ونوه مركز «أداء» بأنه عمل على تصميم منصة الكترونية للأداء الدولي لمتابعة أداء السعودية مقارنة بأكثر من 217 دولة أخرى حول العالم، سعيا منه لتطوير الأجهزة العامة ومعرفة ما وصلت إليه دول العالم من مؤشرات للأداء في مجالات مختلفة.

وأشار «أداء» إلى أن المنصة تعطي نظرة شاملة عن أداء المملكة في أكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس، في حين تمثل المنصة مرجعا للتصنيفات الدولية حيث إنها تمكن من إجراء مقارنات خاصة بأداء دول مختلفة في مجالات متعددة ومراقبة ذلك الأداء بشكل دوري.

تقدم عالمي جديد للسعودية

مؤشر حماية الملكية الفكرية







ترتيب السعودية الـ27 عالميا



التقدم 4 مراتب



التفوق على 114 دولة



إجمالي دول المؤشر 141



المؤشر يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المندرج ضمن تقرير التنافسية العالمي والمستند إلى مسح الرأي التنفيذي الذي يجريه المنتدى الاقتصادي



مؤشر حقوق الملكية الفكرية





الترتيب الـ24 عالميا



التقدم 10 مراتب



التفوق على 193 دولة



إجمالي دول المؤشر 217



المؤشر يصدر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري كأحد المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر التنافسية الرقمية



حقوق الملكية الفكرية:

تعرف بتسجيل الحقوق الناشئة عن النتاج الذهني أو المنتج المبتكر من خلال حفظها وتسجيلها، ومن أبرزها العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق التصميم.