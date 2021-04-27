شكرا لقرائتكم خبر «السعودية» الأولى عالميا في حداثة الأسطول بدعم برنامج 2020 SV ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال خالد طاش، أن إطلاق برنامج التحول SV2020 للخطوط السعودية أسهم في تحديث أسطولها، وذلك باستلامها 84 طائرة جديدة خلال الأعوام الخمس الماضية، حيث استطاعت (السعودية) من خلاله أن تكون في المرتبة الأولى عالميا من ناحية حداثة الأسطول.

وأطلقت الخطوط السعودية قبل خمس سنوات برنامج التحول SV2020 بالتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030، وشمل البرنامج خطط وبرامج جميع قطاعات المؤسسة من أهمها رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات.

وأوضح طاش، خلال مؤتمر صحفي بمقر الخطوط السعودية في جدة أن الخطوط السعودية حرصت على تطوير المنتجات على متن رحلاتها بدءا من تطوير قائمة الطعام وتقديم باقة جديدة من أطقم الراحة بتوقيع مصممين عالميين وزيادة ساعات نظام الترفيه بإضافة أحدث الأفلام والبرامج إلى جانب توفير الإنترنت لجميع ضيوف السعودية.

استحداث وظائف

وقال «إن الخطوط السعودية استحدثت في الخدمة الجوية وظائف جديدة منها طاه جوي، وbutler، ومساعدة مضيف مقصورة، كما أقمنا برامج تدريب مكثفة ومتخصصة لملاحي المقصورة من مضيف، ومضيف أول، ومضيفة لدرجتي الأولى والأعمال، ومدير مقصورة لتقديم أرقى الخدمات، وقامت بمواكبة التحول الرقمي بتطوير البنية التحتية لأنظمة الحجز والمبيعات بإتاحة تجربة رقمية متكاملة بداية من إنشاء الحجز وحتى مغادرة المطار عن طريق الجوال أو من خلال موقع السعودية مع تطوير مستمر للقنوات الرقمية والارتقاء بخدمات ما بعد البيع».

إضافة 15 وجهة

وبين طاش أن (الخطوط السعودية) توسعت في شبكة محطاتها الدولية من خلال إضافة 15 وجهة جديدة وامتلاكها ميزة تنافسية في سوق الطيران في الشرق الأوسط ، واستثمرت الكوادر الوطنية وذلك من خلال استقطاب أفضل الكوادر ضمن برنامج رواد المستقبل.