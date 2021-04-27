شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحفظات لرؤساء الشركات العقارية على اشتراطات البناء أبرزها الاعتماد على الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
ورد النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أنه اقترح فترة انتقالية للشركات التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل إصدار الاشتراطات الجديدة للبناء، غير أن هذا المقترح لم يؤخذ في إصدار الاشتراطات الجديدة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اقتنع بالمقترح، ورأى التمهل في القرار ودراسته خلال المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة إصدار التراخيص.
طالب "السجيني"، جمعيات رجال الأعمال بإعداد ورقة بمقترحاتها عن الاشتراطات الجديدة وعرضها على الحكومة لأخذها في الاعتبار قبل تطبيق المنظومة إلزاميًا.
وردًا على تعويضات لأصحاب الأراضي، قال "السجيني": إن الحكومة صرفت مليارات جنيهات تعويضات لتنفيذ مشروعات قومية وتوسعة طرق مثل الطريق الدائري، ولكنها لن تقوم بتعويض المخالفين عن الأراضي.
أما بالنسبة للتقسيمات التي تم الموافقة عليها في الجريدة الرسمية، قال: إنه طالما الرخصة سبق إصدارها وتم اعتمادها وفقًا للاشتراطات الجديدة لن يتم التراجع عن التقسيم القديم.
وردًا على مخاوف الاعتماد على الجامعات في إصدار التراخيص، قال أحمد السجيني: إن وزير التعليم العالي أكد على استعداد الجامعات في إصدار التراخيص، في ظل التوافق على عدم الاعتماد على المحليات مرة ثانية في إصدار التراخيص، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه بالنسبة للمكاتب الاستشارية، يمكن الاعتماد عليها لإصدار التراخيص في التشريع وليس في الاشتراطات البنائية.
شارك في الجلسة النقاشية لجمعية رجال الأعمال المصريين، عدد كبير من المطورين وكبار رجال الأعمال المصريين من بينهم المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس وليد مختار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أيوان للتطوير، المهندس هشام شكري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رؤية جروب، الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، المهندس محمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة فالد للتطوير، محمود عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة مجموعة المعماري، علي راغب رئيس مجلس إدارة شركة راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات، الدكتور علي حسين عبدالرحميم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.