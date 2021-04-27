شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 26-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 26-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود طفيف للمؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جنوب الوادي للأسمنت، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، مستشفى النزهة الدولي، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية. إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جنوب الوادي للأسمنت، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، مستشفى النزهة الدولي، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود طفيف للمؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود طفيف للمؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم، 481.1 مليون ورقة مالية بقيمة 984.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.75%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 57.04 مليون جنيه، 45.1 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 92.9 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12760 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4097 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2986 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 29.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 99.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 23.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.01%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 26.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.16%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 6.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.20%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.75%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.157 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 70.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 4.200 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.46%.