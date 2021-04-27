شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" و"ناسداك" يحققان إغلاقا قياسياً مع تدفق نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين مع متابعة المستثمرين لصدور نتائج أعمال الشركات وأيضا تطورات جائحة كورونا.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.5% بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نسبته 2.5%.



وسوف تصدر عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول هذا الأسبوع، ومن بينها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون".



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلقت عند 61.91 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 46 سنتا وأغلق عند 65.65 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 33981 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34148 نقطة وأقل مستوى عند 33941 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 14138 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14154 نقطة وأقل مستوى عند 14019 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4187 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4194 نقطة وأقل مستوى عند 4182 نقطة.