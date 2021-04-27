شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع قرب أعلى مستوى لها في 8 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجلت السلعة الزراعية أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران عام 2013 نتيجة المخاوف بشأن نقص الإمدادات من أمريكا الجنوبية.



ويهدد الجفاف مناطق شاسعة في البرازيل التي تعد ثاني أكبر منتج للذرة على مستوى العالم نظرا لأن تأخر زراعة الذرة في البلاد عرض المحصول للجفاف وأضراره.



وعلى الجانب الآخر، هناك تباطؤ أيضا زراعة الذرة في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة نتيجة برودة الطقس.



وتوقع محللون أن تعلن وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها عن زراعة 17% من المساحات المخطط زراعتها بالذرة في البلاد حتى الخامس والعشرين من أبريل/نيسان مقارنة بزراعة 8% فقط من مساحات الصويا.



وكشف تقرير الوزارة أيضا عن أن صادرات أمريكا من الذرة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من أبريل/نيسان بلغت 1.9 مليون طن.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.9% إلى 6.57 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.57 دولار وأقل سعر عند 6.37 دولار.