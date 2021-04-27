شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وسط استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب تخليه عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة.



وارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.571% مما دعم الدولار اليوم.



وسوف تصدر عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول هذا الأسبوع، ومن بينها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون".



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.5% بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نسبته 2.5%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي نهاية التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار نسبة 0.5% أو ما يعادل 13 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.21 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.265 دولار وأقل سعر عند 25.895 دولار.