شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية أعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات بالإضافة إلى محو العملة الأمريكية لمكاسبها.



وتترقب الأسواق العالمية إعلان عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول هذا الأسبوع، ومن بينها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون".



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في اليابان ارتفع بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير.



هذا، وتتواصل الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك بعد استئناف استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" الذي يثير الجدل بالتسبب في جلطات نادرة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 108.1، وسجل أعلى سعر عند 108.2 وأقل سعر عند 107.6.