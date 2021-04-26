مركز تنمية الصناعة يبدي استعداده لتقييم المشاريع وتطوير الفرص

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وأوضح خلال لقاء عن بعد نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض للتعريف بمجموعة الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتنمية الصناعية للمستثمرين في القطاع الصناعي، أن الخدمات التي يقدمها المركز تشمل دراسة التحديات الصناعية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار وتحديد الفرص الاستثمارية وفرص التصدير، مبينا أن المركز استطاع توحيد عملية كود صناعة الشاحنات، وهذا من شأنه يضاعف الإنتاج وينمي صناعة السيارات بالمملكة كونها إحدى القطاعات التي يستهدفها المركز بجانب صناعة الطيران ومواد البناء والأغذية والأجهزة والمستلزمات الطبية والطاقة المتجددة.
واستعرض الحريري عددا من أهداف المركز، مبينا أنه يعني بتطوير التجمعات الصناعية إضافة إلى قيادة عمليات التطوير في قطاعات الصناعية التي تتسم بالنمو المتسارع، وتستهدف التصدير إلى الخارج وتشمل قطاع السيارات، والمعادن وعمليات التعدين، وتحلية المياه وقطع الغيار الخاصة بالطاقة، والكيماويات والصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية.
5 خدمات يقدمها المركز:
- دراسة التحديات الصناعية
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- جذب الاستثمار
- تحديد الفرص الاستثمارية
- دعم فرص التصدير
قطاعات يستهدفها المركز:
- صناعة السيارات
- صناعة الطيران
- مواد البناء
- الأغذية
- الأجهزة
- المستلزمات الطبية
- الطاقة المتجددة
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