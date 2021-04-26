فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عنها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبر منصة استثمارات المدينة. وأوضحت الغرفة أن الفرص الاستثمارية متاحة للمشاركة من قبل القطاع الخاص للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة. وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع للمدارس بمساحة 13326,86م2 على تقاطع طريق قباء مع طريق الأمير نايف، ومدينة أسواق متخصصة وخدمات عامة تقدر مساحتها بأكثر من 30000 م2 بحي الدفاع أمام جامع الملك عبدالعزيز، بالإضافة لمحل للقهوة ومطعم لخدمة السيارات، بمساحة تقدر بـ481,62 م2 على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

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