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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مذكرة تعاون مع مصنع رازي المدينة للصناعات الدوائية بالمدينة المنورة أمس، لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات المشتركة وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل. ومثل جامعة طيبة رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، فيما مثل مصنع رازي الرئيس التنفيذي للمصنع الدكتور محمد كرمان. وأوضح رئيس الجامعة أن التعاون لتفعيل العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص من أهداف الجامعة التي تسعى من خلالها لتمكين الشباب السعودي في قطاع التصنيع الدوائي وعبر البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المصنع والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

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