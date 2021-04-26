شكرا لقرائتكم خبر شركتا STC Pay وجيديا تنضمان إلى شبكة «مدى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت (المدفوعات السعودية) المملوكة للبنك المركزي السعودي، تمكينها شركات التقنية المالية من الانضمام إلى نظام المدفوعات الوطني (مدى)، وتصريحها فنيا لشركتي STC Pay وجيديا للانضمام إلى الشبكة كأول جهتين غير مصرفيتين، حيث ستتمكن شركة STC Pay من إصدار بطاقات مدى (الرقمية والبلاستيكية)، التي ستمكن العملاء من استخدامها لإجراء عمليات الدفع الالكترونية عبر نقاط البيع والمواقع الالكترونية، أو السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة، فيما ستقدم شركة جيديا خدمات الاستضافة لأجهزة نقاط البيع للتجار بشكل مباشر، وتزويدهم بأجهزة نقاط البيع بكامل خدماتها.

وأوضحت (المدفوعات السعودية)، أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود البنك المركزي السعودي (ساما) الرامية إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وبناء بنية تحتية مالية متطورة من خلال ربط وتمكين مقدمي الخدمات بالبنية التحتية للخدمات المالية والمدفوعات بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

وأكدت أنها ستواصل العمل لتمكين شركات التقنية المالية من تقديم حلول الدفع المبتكرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية والتشغيلية الخاصة بنظم المدفوعات التي طورتها بإشراف البنك المركزي السعودي (ساما)؛ وما لذلك من أثر مباشر في تعزيز التنافسية بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتقديم أفضل عروض حلول الدفع الالكتروني، وزيادة عدد الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات وشمولها لأكبر عدد من القطاعات.

شركة STC Pay

إصدار بطاقات مدى (الرقمية والبلاستيكية)، واستخدامها لإجراء عمليات الدفع الالكترونية عبر نقاط البيع والمواقع الالكترونية أو السحب النقدي عبر أجهزة الصراف داخل المملكة.

شركة جيديا

تقديم خدمات الاستضافة لأجهزة نقاط البيع للتجار بشكل مباشر وتزويدهم بأجهزة نقاط البيع بكامل خدماتها.