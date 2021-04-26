شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» تخسر تدفقات أسبوعية قياسية مع انحسار موجة صعودها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - (رويترز)

أظهرت بيانات من كوينشيرز لإدارة العملات الرقمية، الاثنين، أن العملة المشفرة «بتكوين» خسرت تدفقات أسبوعية قياسية، مع تحول المعنويات بشكل عام تجاه العملات الرقمية إلى الحذر بعد تعثر موجة صعود حاد.

وخسرت «بتكوين» تدفقات بلغت 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 23 إبريل/نيسان، وهي أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة. واجتذب قطاع الأصول المشفرة تدفقات إجمالية صافية بلغت 1.3 مليون دولار فقط، وهو أدنى رقم أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وقالت كوينشيرز إن إجمالي الأصول المشفرة تحت الإدارة بلغ 54.3 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاً من 64.2 مليار دولار في منتصف إبريل/نيسان. وبعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف إبريل/نيسان، هوت «بتكوين» حوالي 25 بالمئة. لكن العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية صعدت بما يصل إلى عشرة بالمئة الاثنين، وسجلت في أحدث تداول 53 ألفاً و970 دولاراً، وهو ما يبرز التقلبات الحادة في قيمتها.

ومن ناحية أخرى، اجتذبت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، تدفقات أسبوعية بلغت 34 مليون دولار ليرتفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 792 مليون دولار، وهو ما يعكس موجة جديدة من المعنويات الإيجابية بين المستثمرين.