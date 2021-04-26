شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق منخفضة متأثرة بقفزة إصابات كورونا في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

قلصت أسعار النفط خسائرها الإثنين، بينما أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها إلى أنهم يراقبون زيادة حادة في الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في الهند، وهو ما قد يؤثر سلباً في الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 46 سنتاً، أو 0.7 في المئة، لتسجل عند التسوية 65.65 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 64.57 دولار، وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً، أو 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.91 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى لها في الجلسة 60.66 دولار.

وأبقت اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك+» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، لكنها عبّرت عن القلق بشأن زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في الهند ودول أخرى حسبما قالت ثلاثة مصادر في مجموعة منتجي النفط لوكالة الأنباء رويترز، وستناقش «أوبك» وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، سياسة الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأساسية: «تأثرت المعنويات في السوق بسبب المخاوف من أن زيادة وتيرة الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في بعض البلدان، لاسيما الهند، ستقلص الطلب على الوقود».

وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جميع المواطنين على تلقي التطعيم وتوخي الحذر، قائلاً: «إن عاصفة الإصابات تهز البلاد، إذ سجلت رقماً قياسياً جديداً لعدد الإصابات اليومية بفيروس «كوفيد-19».

وفي اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، بدأت حالة طوارئ ثالثة في العاصمة طوكيو وفي أوساكا ومقاطعتين أخريين يوم الأحد، ما يؤثر في قرابة ربع السكان، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان لكبح الزيادة في وتيرة الإصابات، وكان برنت والخام الأمريكي كلاهما قد هبط حوالي واحد في المئة الأسبوع الماضي مع بدء الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في تسجيل مستويات قياسية مرتفعة.

وقالت «إف.جي.إي للاستشارت» إنها تتوقع أن يهبط الطلب على البنزين في الهند بمقدار 100 ألف برميل يومياً في إبريل/نيسان الجاري وبأكثر من 170 ألف برميل يومياً في مايو/أيار المقبل، وبلغ إجمالي مبيعات البنزين في الهند حوالي 747 ألف برميل يومياً في مارس/آذار الماضي.