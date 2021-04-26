وزير الخارجية الفرنسي: «إكسبو 2020 دبي» إشارة لاستئناف حوارات الشعوب

دبي: حمدي سعد

أمل جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آمل أن يكون إكسبو 2020 دبي، الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بمثابة إشارة لاستئناف اللقاءات الدولية ومواصلة الحوارات بين الشعوب، مؤكداً تمكن دولة الإمارات من مواصلة هذا المسار، على الرغم من التغييرات المفاجئة جراء الأزمات الناتجة عن جائحة «كورونا».

وكشف الوزير إريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في «إكسبو 2020 دبي»، رئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»، خلال مؤتمر صحفي عن بُعد وبحضور جوستين ويلرس، مديرة المحتوى والبرامج والمفوضة العامة للمعارض عن تفاصيل برامج الفعاليات والمعارض الجانبية المتخصصة المؤقتة والدائمة التي يستضيفها «جناح فرنسا» طوال فترة انعقاد إكسبو2020 دبي اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021.

وقال لودريان خلال المؤتمر: إن وضع الابتكار العلمي والتقني في خدمة التقدم البشري هو الطموح الذي أرادت فرنسا تجسيده منذ «عصر التنوير» ويتخذ هذا الطموح اليوم، معنى جديداً وبعداً ملحاً جديداً، في مواجهة أزمة الجائحة الحالية، بالإضافة إلى تحديات التحول البيئي والتنقل الجديد والثورة الرقمية.

وأضاف، من هذا المنطلق، أردنا أن يكون جناح فرنسا في إكسبو2020 دبي فرصة للتعبير عن الرغبة في «التنوير» في القرن الـ 21 والذي سنعمل على تحقيقه بتعاضدنا مع 190 دولة ممثلة في هذا الحدث الدولي الضخم من أجل تحقيق الشعار الذي اختارته دولة الإمارات «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وأكد لودريان «لقد تم تصميم جناح فرنسا ليكون بمثابة حلقة وصل بين التراث العالمي وبالحلول التي نوفرها لبناء عالم أكثر استدامة ومرونة وشمولية، وذلك وفقاً لأجندة الأمم المتحدة 2030 وتتمثل هذه الاستمرارية الشاملة في تركيب ألواح شمسية كهروضوئية تمتد على مساحة 2500 متر مربع في مبنى الجناح الصديق للبيئة الذي سوف يستضيف طبعة أصلية من 35 مجلّداً من موسوعة ديدرو ودالمبرت».

وقال وزير خارجية فرنسا: سوف يعمل الجناح أيضاً على تعزيز فعّالية فرنسا وعوامل الجذب التي تتحلى بها.

وأضاف، لودريان «أن إكسبو 2020 دبي، سوف يمثل بالفعل فرصة فريدة من نوعها بالنسبة لشركاتنا الناشئة للتوسع في أسواق جديدة وتفعيل مشاركتها جنباً إلى جنب مع الرعاة الرئيسيين، استجابة للتحديات المستقبلية فيما يتعلق بالطاقة والتنقل والثقافة في العديد من المجالات، وللمساعدة في تحفيز هذه الدينامية والمحافظة عليها بالاعتماد على شبكتنا الدبلوماسية». وأوضح «سوف يسمح جناح فرنسا في إكسبو2020 دبي بتسليط الضوء على ثراء السياحة والثقافة الفرنسية، لا سيما بفضل برامج الفعاليات المتنوعة التي سوف يوفرها للجمهور على مدار الأشهر الستة».

صُمم جناح فرنسا الذي تم إنجازه بشكل كامل ليتضمن جزءين يغنيان تجربة زواره، فالمعرض الدائم هو جوهره الأساسي، وهو مكرس لمفهوم التطور، إذ يقدم لرواده 3 مساحات محددة يعرض كل منها رؤية للتقدم.