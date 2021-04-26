شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تفتتح في دبي أول مكتب للترويج السياحي بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتتح منظمة اليابان الوطنية للسياحة (JNTO) مكتباً إقليمياً لها في دبي في غضون العام الحالي، كجزء من جهودها الإستراتيجية، لتحقيق هدف الحكومة اليابانية المتمثل في استقبال 60 مليون زائر دولي لليابان بحلول عام 2030.

وقال رئيس منظمة اليابان الوطنية للسياحة ساتوشي سينو: تفخر منظمة اليابان الوطنية للسياحة بافتتاح مكتب في الإمارات هذا العام، والذي سيكون أول مكتب من هذا النوع يتم افتتاحه في الشرق الأوسط بأكمله من قبل المنظمة.. ونتطلع إلى الترحيب بكم قريباً في اليابان.

وسيكون هذا المكتب هو الأول في الشرق الأوسط، حيث سيمثل نقطة محورية للجهود الترويجية للمنظمة في عرض اليابان، كوجهة سفر مفضلة للمقيمين في المنطقة، وتعتبر منظمة اليابان الوطنية للسياحة، الشرق الأوسط سوقاً ذا أولوية حيث ستعمل على تعزيز التبادل السياحي وتقوية العلاقات التبادلية بين الشرق الأوسط واليابان.

كما ستشارك منظمة اليابان للسياحة في أكبر معرض سياحي في الشرق الأوسط، وهو معرض سوق السفر العربي كجزء من جهودها الترويجية عام 2021،حيث سيعقد المعرض في دبي في الفترة من 16 إلى 19 مايو، ثم على منصة افتراضية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021 سيكون الهدف الرئيسي لـمنظمة اليابان الوطنية للسياحة في المشاركة في هذه الأحداث، هو خلق الوعي بين المتخصصين في مجال السفر والإعلام في منطقة الشرق الأوسط، وسوف يسلط الضوء على مناطق الجذب السياحي الفريدة والمتنوعة في اليابان، والتي تم تجميعها بشكل جماعي تحت الشعار الترويجي «اليابان..اكتشافات لا محدودة».

وقالت توموكو كيكوتشي المدير التنفيذي للمكتب المؤقت لمنظمة اليابان الوطنية للسياحة في دبي: يسعدنا أن نشارك في معرض سوق السفر العربي (ATM 2021) بنوعيه الفعلي والافتراضي، كما يشرفنا للغاية أن نكون قادرين على افتتاح مكتب المنظمة في دبي في العام الحالي، والذي يجمع العديد من الأحداث العالمية المهمة التي ستحدث في اليابان مثل ألعاب أوليمبياد طوكيو 2020، وأولمبياد أصحاب الهمم والأحداث العالمية في الإمارات مثل إكسبو 2020 في دبي. (وام)