شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تركز على البرامج في ظل العقوبات على الأجهزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» إلى تعزيز جهودها في قطاع البرمجيات مثل الحوسبة السحابية والسيارات الذكية، على أمل أن تصبح البرامج جزءاً أكبر من مزيج إيراداتها في المستقبل.

وفي سعيها وراء مجالات مثل المركبات والسحابة، تتطلع «هواوي» إلى تحدي بعض أكبر شركات التكنولوجيا في الصين مثل «علي بابا» و«بايدو». ففي مجال السيارات، أطلقت الشركة الأسبوع الماضي علامتها التجارية «آركفوكس»، وهي سيارة بتقنية خاصة ونظام تشغيل «هواوي». كما طرحت الشركة أيضاً بعض منتجات الحوسبة السحابية الجديدة.

وتأمل «هواوي» بأن يزيد التركيز على السحابة حصة أعمالها في مجال البرمجيات والخدمات.

وضاعفت «هواوي» من تركيزها على البرمجيات والسحابة والخدمات إثر العقوبات الأمريكية التي استهدفتها وتسببت في انخفاض مبيعات الهواتف الذكية. حيث وُضع العملاق الصيني على قائمة سوداء تُعرف باسم قائمة الكيانات في عام 2019، قيدت وصوله إلى بعض التقنيات الأمريكية. وفي العام الماضي، تحركت واشنطن لمنع شركة «هواوي» عن إمدادات أشباه الموصلات الرئيسية.

(وكالات)