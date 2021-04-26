شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة..بوابة العالم إلى سحر الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: عدنان نجم

تعتبر «دار ضيافة شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار»، أحد أوائل الفنادق التي تأسست في الإمارات في ثلاثينات القرن الماضي، بالقرب من مطار الشارقة.

وبحسب الأرشيف الوطني، أسست الدار في الفترة 1932 - 1933 شركة «طيران إمبريال» التي اندمجت مع شركة الخطوط الجوية البريطانية لتؤسس «شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار»؛ لتلبية الحاجة إلى بناء استراحة للعاملين في مجال الطيران للمتجهين إلى الهند. وكان الفندق يضم 6 غرف مفردة و3 مزدوجة.

وقد يعتبر هذا الفندق من البدايات المتواضعة لإطلاق مشاريع تعنى بالقطاع الفندقي والضيافة في الإمارات لاستيعاب المزيد من الزائرين لها، وتبع ذلك إنشاء فنادق متعددة في مختلف الإمارات، حتى باتت الدولة اليوم تحتضن عدداً من أغلى وأعلى الفنادق في العالم.

ومع نشأة الدولة، بدأت الفنادق تأخذ منحى آخر عبر الاهتمام بالمرافق، وإنشاء فنادق تستوعب أعداداً أكبر من الزوار، وتوفير وخدمات لجعل إقامة النزلاء أكثر راحة ومتعة.

وانتشرت المشاريع الفندقية والسياحية في مختلف الإمارات، وكان النصيب الأكبر في دبي التي سعت منذ تدشين شركة «طيران الإمارات» ودائرة التسويق السياحي والتجاري إلى تحويل الإمارة إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية، مما رفع أعداد الفنادق وبالتالي أعداد الغرف بشكل متزايد لتلبية الطلب الكبير عليها، مع التركيز على المشاريع النوعية وزيادة عدد الليالي التي يقضيها السياح والنزلاء بها.

موقع استراتيجي

أولت القيادة الحكيمة القطاع السياحي، اهتماماً كبيراً بفضل موقع الدولة الاستراتيجي، وما تحتويه من مكونات ومواقع ومرافق سياحية وترفيهية وتراثية جعلها تتصدر الدول العربية من حيث عدد السياح والزوار، إلى جانب ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.5% في 1995 إلى 6.2% في 2010، ونحو 8.5% خلال 2014 و10.9% في 2019، وهي نسبة مرشحة للزيادة.

ويتوقع أن يشهد القطاع السياحي والترفيهي في اقتصاد الخمسين عاماً المقبلة مزيداً من التطور، خاصة مع التركيز على التطوير والابتكار من خلال مجموعة من الاستثمارات في الفنادق والمرافق والبنى التحتية، وتوقع ازدهار السياحة والطيران مع تلقي عشرات ملايين البشر للقاحات «كورونا».

نمو

يشكل القطاع السياحي ركيزة أساسية في تعزيز مسيرة النمو المستدام في الإمارات واقتصاد المستقبل في ظل ما يسهم به في الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات نمو هذه المساهمة في ظل التركيز على اقتصاد مرحلة ما بعد النفط.

ويتصدر القطاع السياحي بما يحققه من نمو متواصل رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكل محركاً قوياً ورافداً حيوياً من روافد الاقتصاد الإماراتي وركيزة أساسية لترسيخ ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

ويعود النمو المتواصل للقطاع السياحي في الدولة إلى امتلاكها أنماطاً سياحية متنوعة، بما في ذلك السياحة الطبيعية والبيئية والعلاجية والرياضية والتاريخية والثقافية والفنية، فضلاً عن سياحة التسوق والمؤتمرات والمعارض.

وبالاستقرار السياسي للدولة وازدهارها الاقتصادي وبنيتها التحتية المتطورة عوامل استراتيجية تسهم في نمو القطاع السياحي وتعزز من جاذبية الإمارات السياحية على المستوى العالمي.

وخلال السنوات الخمسين الماضية، شهد قطاع السياحة والترفيه جهوداً للهيئات السياحية في مختلف إمارات الدولة؛ إذ شاركت بالمعارض والفعاليات السياحية الدولية لتعزيز مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية. ونجحت هذه الجهود عبر استقطاب ملايين الزوار والسياح منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي مع تحقيق معدلات نمو في أرقامهم، الأمر الذي ساعد على تنمية القطاع وضخ استثمارات بمليارات الدراهم لإنشاء وإطلاق مشاريع فندقية وسياحية وترفيهية، وتطوير البنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والسياح والمسافرين.

وشكل عام 2020 مناسبة مهمة لتوحيد جهود الدوائر المحلية في الدولة عبر استحداث الهوية السياحية الموحدة في الإمارات، مع التركيز على أن دولة الإمارات تمتلك أجمل شتاء، وأجمل شعب، وأجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح، مع دعوة الزوار والسياح للقدوم إلى الإمارات واستكشاف روح الإمارات.

واكتسب إطلاق هوية سياحية موحدة للدولة واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية أهمية كبيرة في ظل ما تسهم به السياحة الداخلية (41 مليار درهم) في الاقتصاد الوطني، فمن شأن الهوية والاستراتيجية مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمسين المقبلة، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة سياحية موحدة تتمتع بتنوعها وغناها.

استثمارات

تواصل الإمارات تنفيذ مشاريع تطوير المطارات والموانئ لزيادة أعداد الزوار والسياح القادمين إليها، خاصة مع إتمام مراحل متقدمة من مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، الذي سيكون بوابة العاصمة من العالم وإليه، ومواصلة عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها مطارات بقية إمارات الدولة. وأولت الإمارات قطاع السياحة البحرية اهتماماً كبيراً، خاصة مع نمو أرقام الزوار والسياح البحريين في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي تطلب إنشاء وتطوير مرافق لاستقبالهم وإتمام معاملاتهم، ووضع برامج سياحية وترفيهية لهم في الدولة.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الفندقية، فإن جميع إمارات الدولة تشهد سنوياً افتتاح مزيد من الفنادق الجديدة التي تشكل إضافة نوعية.

ترفيه وتسوق

على صعيد المدن الترفيهية، فإنها تنتشر في مختلف إمارات الدولة، وبالتعاون مع كبريات الشركات العالمية مثل «وارنر براذرز» و«فيراري للسيارات» و«أو أم جي العالمية» وغيرها، مما مكّن الدولة من مضاعفة أعداد الزوار والسياح القادمين لقضاء تجربة ترفيهية فريدة في المدن الترفيهية والتجول بين الإمارات للاستمتاع بالحدائق والمنتزهات والمرافق المتنوعة التي توفر تجربة ترفيهية رائدة.

واكتسب قطاع التسوق وتجارة التجزئة، أهمية واسعة لدى الزوار والسياح خاصة مع وجود مراكز تسوق عالمية المستوى منتشرة في الدولة وتوفر تجربة شراء ممتعة في ظل احتوائها على المحال التجارية ذات العلامات التجارية العالمية والمحلية، وكذلك إطلاق مهرجانات التسوق في مختلف المراكز التجارية.

يضاف إلى ذلك المرافق التراثية والتاريخية والشواطئ والجبال والكثبان الرملية التي تتميز بها الدولة عبر تنوع كبير يلائم توجهات العدد الأكبر من السياح والزوار حول العالم.