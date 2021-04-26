شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف مع تحول الدولار نحو التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تحول الدولار نحو الاستقرار السلبي متخليا عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، والتي ضغط على السلع والمعادن.



وارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.571% مما دعم الدولار اليوم.



وسوف تصدر عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول هذا الأسبوع، ومن بينها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون".



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.5% بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نسبته 2.5%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.30 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1780.10 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1783.1 دولار وأقل سعر عند 1768.2 دولار.