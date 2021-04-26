شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن مكاسبه ويستقر سلبياً خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو سلبي متخليا عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة.



وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.571% مما دعم الدولار اليوم.



وسوف تصدر عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول هذا الأسبوع، ومن بينها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون".



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.5% بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نسبته 2.5%.



هذا، وتتواصل الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك بعد استئناف استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" الذي يثير الجدل بالتسبب في جلطات نادرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل متوى عند 90.6 نقطة.