شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 26-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 26-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود طفيف للمؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جنوب الوادي للأسمنت، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، مستشفى النزهة الدولي، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية. إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جنوب الوادي للأسمنت، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، مستشفى النزهة الدولي، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شارم دريمز للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود طفيف للمؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود طفيف للمؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 481.1 مليون ورقة مالية بقيمة 984.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.75%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 57.04 مليون جنيه، 45.1 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 92.9 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12760 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4097 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2986 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

المصرية لصناعة النشاأعلنت إدارة البورصة، أن إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع والشراء للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكو، بسوق الصفقات الخاصة بلغت عدد 498,323 سهم. المصرية لصناعة النشاأعلنت إدارة البورصة، أن إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع والشراء للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكو، بسوق الصفقات الخاصة بلغت عدد 498,323 سهم.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامس المصري-بالدولار، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، 31818 سهم، 99784 سهم، 6286 سهم، 28402 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 822253 سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 100 سهم، 13340 سهم، 849.9 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سبيد ميديكال، 300 ألف سهم، سهم، 2 مليون سهم على التوالي.



أوراسكوم أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أنها قد أضافت عقود جديدة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الأول من عام 2021، وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 8% على أساس مقارنة سنوي بالربع الأول من عام 2020، وتمثل المشاريع في مصر 85% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الأول من عام 2021، وأضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات الرعاية الصحية والطرق والبنية التحتية والقطاعات التجارية، في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع المشاريع التجارية والصناعية الخفيفة. أوراسكوم أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أنها قد أضافت عقود جديدة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الأول من عام 2021، وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 8% على أساس مقارنة سنوي بالربع الأول من عام 2020، وتمثل المشاريع في مصر 85% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الأول من عام 2021، وأضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات الرعاية الصحية والطرق والبنية التحتية والقطاعات التجارية، في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع المشاريع التجارية والصناعية الخفيفة.

كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.3 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2021.





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