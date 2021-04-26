نمو القطاع الزراعي الصيني

وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، شهد القطاع الزراعي في الصين قيمة مضافة بلغت 1.13 تريليون يوان، (174.4 مليار دولار)، في الربع الأول من هذا العام، بزيادة %8.1 عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعتبر هذا الرقم أفضل تفسير لما يعنيه تطوير الجودة في القطاع الزراعي، ويُمثل بداية جيدة لفترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025).

ويعني نمو القطاع الزراعي بنسبة 8.1% أن دخل المزارعين آخذ في الارتفاع، وأن الزراعة باتت تعتمد على أساس متين بشكل متزايد، كما أن التوقعات الإيجابية للمناطق الريفية أصبحت أفضل من أي وقت مضى. وبالنسبة للأمة بأسرها، فإن هذا يعني دعماً قوياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولن تكون هذه الإنجازات مجرد نهاية حقبة تقدم وتطور شهدها القطاع، بل هي بداية للمهام الأثقل في المستقبل.

ووضعت الحكومة الصينية مهمة الحفاظ على إنتاج الحبوب بأكثر من 650 مليون طن على رأس قائمة أهداف ضبط الاقتصاد الكلي لهذا العام، وهي أهم نقطة في أولويات هذا العام للشؤون الزراعية والريفية. ولهذا الغرض، من الضروري أن تقوم الحكومات المحلية بتوجيه الإنتاج ونشر التقنيات الرئيسية لمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجيتهم.

ويتعين على القطاعات المعنية تحسين جودة الحبوب، عبر تمكين المزارعين من زراعة محاصيل أفضل، وتربية مواشيهم بطرق أكثر كفاءة. ويجب أيضاً حماية مساحة الأراضي الصالحة للزراعة التي تضمن إنتاج الحبوب بشكل مستمر.

إلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى دعم استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز السلسلة الصناعية بأكملها نحو زراعة أفضل.

ومع تحقيق البلاد هدفها المتمثل في القضاء على الفقر المدقع، وإعلانها عن نحو 24.5 مليار دولار لتطوير البرامج الاجتماعية لمكافحته، وتحسن مستوى الحياة بشكل كبير في غضون جيل كامل، فإن الخطوة التالية هي بناء الريف بشكل أفضل لتحقيق الرخاء المطلق في أقرب وقت. وعلى الصين أن تعزز بحزم وتوسع إنجازات التخفيف من حدة الفقر، وأن تربط هذا العمل بفعالية بالجهود المبذولة لتنشيط المناطق الريفية.

ولتحسين سبل عيش سكان الريف، يتعين على الحكومة تحسين البيئة المعيشية في تلك المناطق، حتى يتمكن القرويون من عيش حياتهم براحة وهناء أكبر. كما يتعين عليها أيضاً رفع مستوى الخدمات العامة، وإنشاء المزيد من البنية التحتية الريفية، والعمل على تحويل المدن الصغيرة إلى مراكز إقليمية لخدمة سكان الريف.

باختصار، تمثل القيمة المضافة للقطاع الزراعي والبالغة 8.1% بداية جيدة للشؤون الزراعية والريفية عموماً، ولكن من الضروري البناء على هذا الزخم، ودفع تنمية القطاع الزراعي بشكل أكبر.

«تشاينا ديلي»