شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: نمو ملحوظ على القروض في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد مصرف الإمارات المركزي أن نتائج استبيان توجهات الائتمان للربع الأول من العام الجاري أظهر تعافياً لافتاً في الشهية الائتمانية وفي الطلب على القروض على مستوى الأفراد وقطاعات الأعمال على حد سواء، كما عكس الاستبيان تيسيراً واضحاً في معايير البنوك الائتمانية مقارنة بما كانت عليه بعد جائحة «كوفيد-19». وبحسب الاستبيان الذي يستطلع أراء البنوك العاملة في الدولة من المتوقع أن يتواصل نمو الطلب على الاقتراض من قبل قطاعات الأعمال والأفراد أيضاً في الربع الثاني من العام الجاري.

ورجحت نتائج الاستبيان قيام البنوك بتيسير معايير الائتمان بصورة أكبر في المرحلة المقبلة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الربع الأول.

وأظهرت نتائج الاستبيان، الذي يصدره المصرف المركزي بشكل ربع سنوي معتمداً فيه على بيانات يجمعها من كبار التنفيذيين في مجال الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم الائتمان في الدولة، إن الائتمان لقطاعات الأعمال والشركات الصغيرة أظهر تحسناً طفيفاً في الربع الأول من العام الجاري، مع ميزان ترجيحي إيجابي 9.1 نقطة، وذلك على مستوى الإمارات المختلفة في الدولة، وكان النمو لافتاً بصورة أكبر على مستوى الشركات المحلية الكبيرة والقروض التقليدية والإسلامية.

وقال المركزي إن العوامل المؤثرة في تغير الطلب على القروض تمثلت في مبيعات العملاء وتوقعات سوق العقارات واستثمارات العملاء في أدوات الدخل الثابت، إضافة إلى التغييرات الموسمية المعهودة.

وأكد «المركزي» أن نتائج الاستبيان المتعلقة بالربع الثاني من العام الجاري عكست تفاؤل النظرة المستقبلية والتحسن المستمر في الطلب على القروض من قطاعات الأعمال في مختلف إمارات الدولة. وتوقع المشاركون في الاستبيان قيام البنوك العاملة في الدولة بالمزيد من التيسير لمعايير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الشركات الكبيرة.

وبحسب نتائج الاستبيان أن قروض الأفراد حافظت على مستويات إيجابية وواصلت التعافي في الربع الأول من العام الجاري، وقال المركزي إن الارتفاع في الطلب على قروض الأفراد كان ملحوظا على مستوى الإمارات المختلفة في الدولة، وبخاصة في دبي، وكان النمو على مستوى القروض المتعلقة بالسكن والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، والاستثمار العقاري.