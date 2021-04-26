شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عربياً والـ 31 عالمياً في استقطاب الشركات الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 31 عالمياً في تصنيف أكثر البلدان الصديقة للشركات الناشئة الصادر عن مجلة «سي أي أو وورلد»، وهو تقييم سنوي لتنافسية الدول وقدراتها في اقتصاد يعتمد على العلم والتقنية. وحققت الإمارات 62 نقطة على المؤشر العام، متفوقةً بذلك على اليونان والنرويج ونيوزيلندا وإندونيسيا.

ويعتمد التصنيف على خمسة معايير في قياس قدرات الدول التنافسية، وهي الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والبنية التحتية لريادة الأعمال والقوة العاملة الفنية والديناميات السياسية.

وحققت الإمارات 62 نقطة في معيار البنى التحتية لريادة الأعمال الذي يحدد معدل نجاح تحويل البحث العلمي إلى منتجات وخدمات مجدية تجارياً، كما حققت 58 نقطة في البحث والتطوير الذي يدرس قدرات البلد في مجال البحث والتطوير ومدى وجود المرافق التي تستقطب التمويل وتخلق الابتكارات التي يمكن تسويقها والتي تسهم في النمو الاقتصادي، في حين سجلت 57 نقطة في القوى العاملة الفنية، وهو المعيار الذي يقيس العدد النسبي للمواهب الفنية والعلمية. وحققت الدولة 54 نقطة في معياري الاستثمار في رأس المال البشري والديناميات السياسية، اللذين يقيسان مدى تطوير ورعاية القوى العاملة في المستقبل ومدى فعالية السياسات المستقطبة للاستثمارات والأصول.

وحلًت الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً، تلتها المملكة المتحدة ثانيةً، ثم كندا في المركز الثالث.