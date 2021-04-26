شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: تشريع سير الدراجات الكهربائية قيد الإعداد والدراسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

أكد العقيد محسن سعيد المنصوري، من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن تشريع سير الدراجات الكهربائية قيد الإعداد والدراسة، مضيفاً أن العمل جارٍ مع الشركاء الاستراتيجيين في أبوظبي، ومن ضمنهم دائرة البلديات والنقل على دراسة تشريع مناسب ينظم عملية استخدام وإعداد القواعد المنظمة لسير الدراجات الكهربائية وعملية تشغليها.

وأضاف أن الدور الحالي لشرطة أبوظبي - في هذا الملف - مراقبة جميع مستخدمي الطرق ومن ضمنهم مستخدمي الدراجات الكهربائية وضمان التزامهم بقواعد السير والمرور، مشيراً إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي عرف الدراجات الكهربائية بأنها مركبة وبالتالي جميع مواد القانون واللوائح التفصيلية الخاصة بهذا القانون تنطبق على هذا النوع من وسائل التنقل مشدداً على التزامات استخدامات الدراجات الكهربائية والتي تتضمن الالتزام بالتعليمات الواردة في اللوحات المرورية والإرشادية التي تم تركيبها على الطرق ومسارات الدراجات وكذلك الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية.

وأكد الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بتعليمات السلامة لقيادة الدراجات الكهربائية، والتي يتم توفيرها من قبل المشغلين وقيادتها في المسارات المخصصة وضمان عدم عرقلة حركة السير أو المشاة وارتداء خوذة واقية أثناء استخدام الدراجات وسترة أو ملابس عاكسة أثناء قيادة الدراجات في الليل وإعطاء أولوية المرور عند التقاطعات للمشاة وخفض السرعات.