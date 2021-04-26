شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تتعاون محلياً ووطنياً لتأمين إكسبو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأمين حدث إكسبو 2020 على أكمل وجه، نظمت بالتعاون من الشركاء المحليين وعلى المستوى الوطني ملتقىً لتأمين حدث إكسبو 2020 لضباط الارتباط في الدولة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف عرض خطط التأمين والسيناريوهات وجاهزية الفرق واللجان لحدث إكسبو 2020، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والعميد حموده العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد طارق هلال السويدي، رئيس لجنة الارتباط الدولي لحدث إكسبو، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، وممثل من منظمة الشرطة الخليجية، ووزارة الداخلية، وضباط الارتباط من 34 دولة.

وفي بداية الملتقى رحب العقيد طارق هلال السويدي، في كلمة افتتاح الملتقى بالحضور، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي يعد ذا أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية، ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، ويؤكد قدرة دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية.

واستعرض العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، الهيكل التنظيمي للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020.

وقدم العقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة رئيس لجنة الحوكمة لتأمين حدث إكسبو 2020، آلية تأمين حدث إكسبو من خلال القطاعات الأمنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى المحلي والاتحادي.