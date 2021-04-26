شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جمعية المعلمين يناقش «العربية» في تاريخ البشرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

خصص المجلس الرمضاني لجمعية المعلمين في الإمارات جلسته للحديث عن موضوع العربية في تاريخ البشرية واستضاف لها الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة.

وجرى تنظيم المجلس الرمضاني عن بعد وذلك مساء أمس وأفاض خلال محاورها الدكتور عيسى صالح الحمادي لبيان الرحلة اللغوية التاريخية الممتعة لتاريخ لغتنا العظيمة.

وأوضح خلال المجلس الرمضاني أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، فهي وعاء الفكر وجزء لا يتجزأ من هويتنا العربية والإسلامية والثقافة الإنسانية وهي لغة العلوم في شتى المجالات حيث حفظت لنا التاريخ والتراث والقيم والثقافة.

وتناول الحمادي عدة موضوعات ذات ارتباط بموضوع المحاضرة، ومن أهم ما أشار إليه من موضوعات: نشأة اللغات، ثم نشأة اللغة العربية، ثم العربية واللغات السامية، والممالك العربية، ثم جزيرة العرب مهد العربية ثم اللهجة التي قامت عليها الفصحى.

كما تناول بعض المحاور من تاريخ اللغات واللغة العربية التي تعد من أقدم لغات العالم وتتميز بخصائص تنفرد بها عن بقية اللغات فهي واضحة يفهمها المتعلم من غير صعوبة منذ القدم بينما اللغات الأخرى تتغير مع الزمن.

وأوضح أن اللغة التي كتب بها شكسبير يحتاج القارئ المعاصر إلى دراسة خاصة للغة شكسبير حتى يفهمها والذي عاش منذ أربعة قرون، وكذلك قصائد موليير باللغة الفرنسية، واللغات الأخرى كالإيطالية والأسبانية، بينما اللغة العربية التي كُتبت بها قصائد امرئ القيس لا نجد صعوبة في فهمها.