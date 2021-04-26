شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تناقش الدين والفلسفة من منظور «ابن سينا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة فكرية وفلسفية جديدة تحت عنوان «الدين والفلسفة في فلسفة ابن سينا» التي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات الخاصة بشهر رمضان، ألقاها الباحث والمختص في الفلسفة والقانون عبد الله القطيبي.

وسلّط القطيبي الضوء في محاضرته على رسائل وكتب ابن سينا المتعددة، ورأى فيها قيمة فلسفية عميقة من خلال الأثر العميق الذي تركته في حياة البشرية جمعاء وصل أثرها لأوروبا حيث اعتمدت اليونيسكو جائزة باسم ابن سينا لأخلاقيات العلوم تمنحها كل سنتين فقط، ويتمثّل الهدف من الجائزة في مكافأة الأنشطة المعنية في مجال أخلاقيات العلوم مثل الإسهام في تعزيز التواصل العلمي، وتطوير التعليم في ما يتعلق بالأبعاد الأخلاقية للعلوم والرفع من جودة التفكير العلمي الأخلاقي.

وأكّد القطيبي أن ما كتبه ابن سينا إنساني وعالمي، فقد كانت مؤلفاته شاملة بين العلوم والفلسفة والفلك والدين والأخلاق وغيرها الكثير، وأن دراسة هذه المؤلفات تحتاج إلى فهم دقيق ومهارة تحليلية وحقل معرفي متعدد الاختصاصات كون ابن سينا فيلسوفاً يحمل روحاً كونية.

ومن أهم أفكار هذا الفيلسوف التي ركز على إبرازها القطيبي هي منظور رؤية ابن سينا للفلسفة، حيث إنه يرى أن الفلسفة الإلهية هي الفلسفة الأولى وأن صناعة الفلسفة يجب تحمل قيم الحياة في جوهرها.