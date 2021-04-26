شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زجاج" ترتفع 287% بالربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 287% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 0.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 0.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة أرباح الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المصطح نتيجة لتحسن الأداء، وزيادة المبيعات في نشاط العبوات الزجاجية.

وارتفعت المبيعات إلى 23.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 22.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل خسائر بلغت 31.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى أن عكس مخصص خسارة الاستثمار بمبلغ 10.7 مليون ريال متعلقة بإحدى الشركات الزميلة -الشركة الوطنية السعودية للانارة والكهرباء المحدودة "الإنارة". وانخفاض المصاريف نتيجة إغلاق مصنع الدمام بصفة دائمة في العام السابق.