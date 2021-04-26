شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تُضاعف أرباح "المتطورة" بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 104.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 17.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 17.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع الإيرادات بسبب إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة رغم إنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة, وانخفاض تكاليف التمويل، على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإرتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه وإنخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 19.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 10.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب إنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وإرتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه، وذلك على الرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.