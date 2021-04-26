شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم التراجع في أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من هبوط أسعار النفط وإقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كالأسهم وعملات السلع.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا وسط مخاوف وقلق شديدين بسبب الارتفاع القياسي للإصابات والوفيات في الهند وتحور الفيروس في الدولة الآسيوية مما ينذر بانتقاله إلى دول أخرى.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 61.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.75 إلى 65.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.8068، وسجل أعلى سعر عند 0.8076 في حين سجل أقل سعر عند 0.8005.