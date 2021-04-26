شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بنحو 2% مواصلاُ مكاسبه القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليبني المعدن الصناعي على المكاسب القوية التي سجلها خلال تعاملات بورصة لندن للمعادن.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد تحدثت عن ضخ استثمارات بنحو تريليوني دولار لإنفاقها على تطوير البنية التحتية كالطرق وشبكات الكهرباء.



ومن شأن تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية أن يدعم الطلب على المعادن لا سيما الصناعية وعلى رأسها المعدن الأحمر (النحاس).



وارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن اليوم بنسبة 2.1% إلى 9750 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، كما يمثل ارتفاعا بنسبة 25% منذ بداية العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل متوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في البورصة الأمريكية تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 4.42 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 4.43 دولار وأقل سعر عند 4.33 دولار.