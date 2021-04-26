شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة مع استمرار ترقب نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب بين المستثمرين لتدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



وسوف تصدر عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول هذا الأسبوع، ومن بينها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون".



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.5% بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نسبته 2.5%.



هذا، وتتواصل الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك بعد استئناف استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" الذي يثير الجدل بالتسبب في جلطات نادرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 34112 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 14066 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 4193 نقطة.