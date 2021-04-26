شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة» تستحوذ على 40% من «ريسبونس بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استحواذها على حصة بنسبة 40% من شركة «ريسبونس بلس ميديكال» للخدمات الطبية عبر إحدى شركاتها التابعة. وأصبحت «ريسبونس بلس ميديكال»، منذ تأسيسها في عام 2010، واحدة من أكبر المزودين في دولة الإمارات لنظم إدارة الرعاية الصحية الميدانية ونقل الحالات الطبية الطارئة من مواقع العمل النائية. وتوفر الشركة الدعم الطبي لقطاعات النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، ومواقع البناء، والعيادات الميدانية، وخدمات الإسعاف. وأعلنت الشركة في عام 2019 عن تأسيس حضور لها في السعودية وسلطنة عمان، ولديها خطط استراتيجية للتوسع عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا (غانا ونيجيريا) والهند خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتولى «ريسبونس بلس ميديكال» تشغيل أكثر من 200 عيادة ميدانية، فضلاً عن امتلاكها أكبر أسطول من سيارات الإسعاف في الإمارات. وتعتبر الشركة جزءاً من مجموعة شركات «في بي إس للرعاية الصحية».

العيادات الميدانية

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «تسعى الشركة العالمية القابضة إلى الارتقاء بمشهد الرعاية الصحية في المنطقة, ويساهم استحواذنا على ريسبونس بلس ميديكال في توسيع حجم ونطاق أعمالنا وخبراتنا لتحقيق التزاماتنا على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث سجلت العيادات الميدانية لهذه الشركة ما يزيد على مليوني زيارة طبية خلال عام 2020. ومع محفظتنا المتنوعة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، سنتمكن خلال السنوات الخمس القادمة من تحقيق تكامل كبير في أنشطة الأعمال، والتوسع عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا مع تنامي الحاجة إلى نظم إدارة الرعاية الصحية الميدانية ونقل الحالات الطبية الطارئة».

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ريسبونس بلس ميديكال»: «تمكنت ريسبونس بلس ميديكال خلال ما يزيد على عقد من الزمن من ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها. ومع الوقت نمت إمكاناتنا وتوسع حضورنا إلى أن بتنا اليوم قادرين على إدارة عمليات الرعاية الصحية الميدانية وعمليات الإجلاء الطبي الطارئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ولأننا نتشارك القيم ذاتها مع الشركة العالمية القابضة، فإننا على قناعة راسخة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعود بالفائدة على كلا الطرفين. ونتطلع من خلال جمع نقاط القوة والرؤى الطموحة للشركتين إلى تحقيق فارق ملموس في مشهد الرعاية الصحية اليوم وسط ما ينطوي عليه من تعقيدات وتحديات».

منصة افتراضية

وكانت الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة قد أعلنت خلال الأشهر الستة الماضية عن إطلاق HealthyU، أول منصة افتراضية للخدمات الطبية والوقائية في دولة الإمارات؛ وكذلك استثمارها في شركة «أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز» البريطانية لتكنولوجيا تسلسل الحمض النووي؛ وفي مختبر «كوانت ليز»؛ وأيضاً في شركة «طموح للرعاية الصحية» التي طورت مؤخراً مفهوم حاويات الرعاية المركزة لحالات الطوارئ التنفسية (CARE )، حيث قامت بتحويل حاويات الشحن النموذجية إلى مستشفيات ميدانية مجهزة بالكامل، مثل مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني الذي اكتمل تشييده بالقرب من دارفور في السودان مطلع شهر مارس الماضي.