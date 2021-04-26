شكرا لقرائتكم خبر عن 15.5 مليار درهم سيولة الأسهم منذ مطلع رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطرت الإيجابية على أداء الأسهم المحلية منذ بداية شهر رمضان الفضيل، وحتى جلسة يوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية الشهر الفضيل في 13 إبريل/ نيسان الجاري بنسبة 3.13% إلى مستوى 2646.35 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة 0.9% إلى 6146.31 نقطة.

وجاء هذا الأداء الإيجابي وسط سيولة قوية بلغت 15.5 مليار درهم في 14 جلسة، منها 13.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.73 مليار درهم في سوق دبي على وقع ظهور نتائج إيجابية للعديد من البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق.

وكان من أبرز تحركات الأسهم منذ بداية شهر رمضان «العالمية القابضة» الذي ارتفع 4.78% عند 91 درهماً مستقطباً 4.8 مليار درهم من السيولة عبر التداول على 52.8 مليون سهم وكان قد سجل مستوى 100 درهم خلال الفترة، كما ارتفع سهم «أبوظبي الأول» منذ بداية رمضان 0.83% إلى 14.6 درهم، من خلال سيولة بـ3.84 مليار درهم عبر التداول على 267.4 مليون سهم.

وصعد أيضاً «أدنوك للتوزيع» 3.64% إلى 4.56 درهم عبر سيولة بـ2.4 مليار درهم من خلال التداول على 660 مليون سهم.

وخلال الفترة أيضاً، وفي سوق دبي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 6% عند مستوى 12.35 درهم، مستقطباً سيولة بقيمة 167.3 مليون درهم عبر التداول على 14 مليون سهم.

وارتفع «إعمار العقارية» 5.45% إلى 3.87 درهم، من خلال سيولة بـ520.14 مليون درهم عبر التداول على 135.5 مليون سهم. كما صعد «إعمار للتطوير» 7.84% و«إعمار مولز» 6.8%.

جلسة الاثنين

وعلى صعيد جلسة يوم الاثنين، صعدت الأسهم في تداولات الساعة الأخيرة، لاسيما بعد الحركة العرضية في النصف الأول من عمر الجلسة، مدعومة بشكل رئيسي من أسهم «البنوك» وسط شراء أجنبي ومؤسساتي.

وتحرك «أبوظبي التجاري» إيجاباً في جلسة الاثنين مع ارتفاعه 2.26% إلى مستوى 6.34 درهم، من خلال تداولات بقيمة 63 مليون درهم عبر التداول على 10 ملايين سهم، وجاء ذلك مع تحقيق البنك أرباح قوية في الربع الأول.

وانتقلت عدوى الارتفاعات لـ«أبوظبي الأول» بارتفاعه 0.69% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41% و«الإمارات دبي الوطني» 2.06% و«دبي الإسلامي» 0.88%.

وجاء ذلك مع توجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 231.75 مليون درهم محصلة شراء، منها 223.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و8.34 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.33 مليار درهم منها 1.188 مليار درهم في سوق أبوظبي و142.23 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 234.5 مليون سهم توزعت بواقع 139.9 مليون سهم في أبوظبي و94.6 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4243 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.73% عند مستوى 2646.35 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والسلع والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 0.45% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.51% و«إعمار للتطوير» 1.85% و«داماك» 1.65% في مقابل نزول «ديار» 1.45% و«الاتحاد العقارية» 0.36% و«إعمار مولز» 0.52%.

وزاد قطاع البنوك 1.37% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 0.88% و«الإمارات دبي الوطني» 2.06%.

وعلى العكس، نزل قطاع الاستثمار 0.5% نتيجة نزول «دبي المالي» 1.83% و«شعاع كابيتال» 1.38% فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وهبط قطاع النقل هامشياً 0.05% مع هبوط «الخليج الاستثمارية» 2.44% واستقر كل من «العربية للطيران» و«أرامكس» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.48% إلى مستوى 6146.31 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات.

وصعد قطاع البنوك 0.8% بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.69% و«أبوظبي التجاري» 2.26% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%. وزاد قطاع الاتصالات 0.65% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، سجل قطاع العقار تراجعاً طفيفاً 0.07% مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.46% فيما استقر «الدار» من دون تغيير.

وهبط قطاع الطاقة 0.17% بفعل هبوط «طاقة» 0.72% و«أدنوك للتوزيع» 0.4% فيما ارتفع «دانة غاز» 0.75%.

واستقر قطاع الاستثمار نتيجة استقرار «العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال» و«إشراق» من دون تغيير يذكر.

توجه السيولة

تصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 31.2 مليون درهم مغلقاً عند 3.87 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بتداولات بقيمة 20.4 مليون درهم وأقفل عند مستوى 0.906 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 20 مليون درهم وإغلاقه عند 12.35 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بقيمة 422 مليون درهم وأغلق عند مستوى 91 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 271 مليون درهم ليغلق عند مستوى سعري بلغ 14.6 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 237.4 مليون درهم من التداولات مغلقاً عند 3.62 درهم.

وسجل «الإثمار» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 3.96% مغلقاً عند 0.21 درهم، فيما سجل «بي إتش مباشر» التراجع الأكثر بنسبة 10% ليغلق عند 0.27 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «بلدكو» وبنسبة 2.67% مغلقاً عند 0.231 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للتأمين» بنزوله 9.84% وإغلاقه عند 2.75 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 225.4 مليون درهم محصلة شراء، منها مليوني درهم محصلة شراء العرب و223.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 225.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 900 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين و224.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة شراء، منها 1.76 مليون درهم محصلة شراء العرب و8.34 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 700 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين و9.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 24 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي و8.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 24 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 15.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي و8.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

