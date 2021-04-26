4.2% ارتفاع أسعار الخضروات بدبي خلال الأسبوع الثاني من رمضان

دبي: ”الخليج 365”

جاء في التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء» أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.55% خلال الأسبوع الثاني من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الأول من نفس الشهر.

وجاء هذا نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الخضروات بنسبة 4.19%، ومجموعة الفواكه بنسبة 2.22%، ومجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.00%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.53%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.32%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.25%، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.02%.

وفي حين انخفضت أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.74%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.45%، حافظت أسعار كل من: مجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.