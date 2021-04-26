شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2% ارتفاع أسعار الخضروات بدبي خلال الأسبوع الثاني من رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
26 أبريل 2021
17:04 مساء
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دبي: ”الخليج 365”
جاء في التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء» أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.55% خلال الأسبوع الثاني من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الأول من نفس الشهر.
وجاء هذا نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الخضروات بنسبة 4.19%، ومجموعة الفواكه بنسبة 2.22%، ومجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.00%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.53%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.32%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.25%، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.02%.
وفي حين انخفضت أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.74%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.45%، حافظت أسعار كل من: مجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.
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