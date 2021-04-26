2.157 تريليون درهم موجودات 5 بنوك إماراتية

أظهرت النتائج المالية التي أعلنت عنها بعض البنوك الإماراتية العديد من المؤشرات الإيجابية عن نشاط القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، ما عكس عودة النمو بقوة إلى أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وارتفع صافي أرباح 5 بنوك وطنية إلى 6.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في إجمالي موجوداتها إلى 2.157 تريليون درهم تشكل نحو 70% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الإماراتي بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وكانت أرقام المصرف المركزي قد أظهرت أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي وصل إلى 3.179 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

ونجحت البنوك التي شملها الرصد (أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الشارقة الإسلامي، الإمارات الإسلامي) في استقطاب المزيد من أموال الودائع خلال الربع الأول من 2021 ما رفع من إجمالي رصيدها 1.347 تريليون درهم.

وتفصيلاً ارتفع إجمالي موجودات البنوك التي شملها الرصد بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2021 حيث بلغت قيمتها 2.157 تريليون درهم مقارنة مع 2.059 تريليون درهم في الربع ذاته من عام 2020.

وعلى مستوى الودائع نمت بنسبة 3.6% خلال الربع الأول من العام الجاري قافزة إلى 1.347 تريليون درهم بالمقارنة مع 1.3 تريليون في الربع الأول من 2020 في حين وصل إجمالي قيمة القروض إلى 1.12 تريلون درهم.

وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة أكبر البنوك من حيث إجمالي الموجودات التي ارتفعت إلى مستوى 940.7 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من عام 2021 بالمقارنة مع 835 مليار درهم في الربع المقابل من عام 2020 تلاه بنك الامارات دبي الوطني الذي ارتفعت موجوداته من 691 مليار درهم الى 695.1 مليار درهم خلال فترتي الرصد وبنك أبوظبي التجاري 395.8 مليار درهم.

كذلك جاء بنك أبوظبي الأول في المركز الأول من حيث قيمة الودائع التي بلغت 568 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري فيما وصلت في بنك الإمارات دبي الوطني إلى 459 مليار درهم ونحو 238 مليار درهم لبنك أبوظبي التجاري.

وعلى صعيد القروض وصلت قيمتها لدى بنك أبوظبي الأول نحو 378 مليار درهم في حين بلغت لدى بنك الإمارات دبي الوطني 436 مليار درهم تقريباً ونحو 236 مليار درهم لدى بنك أبوظبي التجاري. (وام)