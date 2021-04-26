«غرفة الفجيرة» تطلق الدبلوم المهني لتدريب 100 رائد أعمال

الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن إطلاق الدبلوم المهني في التجارة وريادة الأعمال، إحدى مبادرات الغرفة للعام الجاري لتأهيل وتعزيز قدرات 100 من رواد ورائدات الأعمال وتشجيعهم للانخراط في الاستثمار في سوق العمل ومجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع مسيرة الاقتصاد الوطني ورفع قدراتهم العلمية والإدارية لتسيير مشاريعهم باحترافية عالية.

جاء الإعلان بعد توقيع الغرفة أمس اتفاقية مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب، بمبنى الغرفة بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبد الرحمن بن نمرود وعائشة الجاسم ومصبح المزروعي أعضاء مجلس الإدارة، حيث وقع من جانب الغرفة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة فيما وقع عن المركز الدكتور أنور بن سليم المدير العام، وبمقتضى الاتفاقية يقوم المركز بتدريب وتأهيل 100 متدرب من رواد الاعمال في حزمة البرنامج الكاملة، فيما ستتضمن الدفعة الأولى (20) متدرباً ومتدربة تحددهم الغرفة بناء على معايير تشمل رغبة رواد ورائدات الأعمال في التأهيل ما يمكنهم من البدء أو التوسع في مشاريعهم وتعزيز أفكارهم.

وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس الغرفة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة بعد توقيع الاتفاقية على الدور الفاعل الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم حركة النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الغرفة ارتأت الاعلان عن إطلاق برنامج الدبلوم المهني في التجارة وريادة الاعمال لجهة الارتقاء بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة رواد ورائدات الأعمال لإدارة مؤسساتهم باحترافية عالية ما يساهم في كفاءتها وتعزيز استمراريتها في العمل التجاري.

وأوضح سلطان الهنداسي أن برنامج الدبلوم المهني جاء الإعلان عنه لأهميته كجزء أصيل ومهم في معالجة التعثر الذي لحق بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارة، وأن برنامج التدريب المقدم من المركز يشتمل على تسعة محاور أساسية تتناول بالتفصيل المتغيرات العالمية وحتمية الابتكار والتميز في ريادة وانعكاسات التحولات على ساحة الأعمال والمقومات السلوكية والتنظيمية اللازمة للمهن المستقبلية وعلاقتها بريادة الأعمال، ومفهوم ريادة الأعمال وكيفية البدء فى مشروع جديد ومقومات نجاح المشروع والتفكير ألابتكاري والإبداعي في المشاريع. ودراسة السوق وكيفية المواءمة بين احتياجات السوق والموارد المتاحة للمستثمر.

وأثنى الدكتور أنور بن سليم على اهتمام الغرفة لتأهيل رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وإدارة مشاريعهم بكفاءة، وقال ان المركز سيقدم البرامج التدريبية من خلال خبراء واستشاريين في مجال إدارة وريادة الأعمال والابتكار والمالية وسيشتمل البرنامج على ورش عمل كمزيج من طرق التدريب التفاعلية، بما في ذلك المحاضرات المباشرة والمجموعات النقاشية.