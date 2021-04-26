شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تحل 81 نزاع ملكية فكرية في الربع الأول ‏ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «جمارك دبي» فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 الذي يُنظم سنوياً بتاريخ 26 إبريل ويُقام هذا العام تحت شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية: نقل أفكارك إلى السوق»، وقد اختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن يخصص اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية لها عبر ضمان حقها في الأفكار والابتكارات الجديدة التي تؤهلها للمنافسة والنمو.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «في اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 نستحضر مسيرة طويلة حققتها دولة الإمارات في مجال الدفاع عن حقوق المبدعين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية من أجل تحفيز الإبداع والابتكار، حيث يكتسب هذا الهدف أهمية مضاعفة ونحن نحتفل في عام الخمسين باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات».

وأضاف: «نحرص في جمارك دبي على تعزيز التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لتمكين هذه الشركات من محاربة الاستغلال غير القانوني لأفكارهم وابتكاراتهم وتعزيز قدرتهم على مكافحة البضائع المقلدة لمنتجاتهم، حيث تشمل جهودنا لمكافحة البضائع المقلدة كافة العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركات العالمية التي يتم تقليد بضائعها».

وبلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الاول من العام 2021 نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم كما قامت الدائرة خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 آلاف قطعة من البضائع المقلدة لـ26 علامة تجارية، وفي العام 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، وقد نظمت الدائرة في العام الماضي 10 ورش عمل لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والبضائع الاصلية بحضور 309 مشاركين وفي الربع الأول من العام 2021 تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 68 مشاركاً.

وأكد أن الدائرة تعمل على توعية وتثقيف المجتمع بكافة فئاته بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة والسعي لإشراك الجمهور والاجيال الجديدة في جهود جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية، والتي تحرص الدائرة خلال الفترة الماضية على استمرارها مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 من خلال تنظيم الفعاليات عبر تقنية التواصل الالكتروني، وقد بلغ عدد الفعاليات التوعوية التي نظمتها الدائرة في الربع الأول من العام 2021 لتعريف المتعاملين والشركاء والجمهور بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية 12 فعالية توعوية وبلغ عدد المستفيدين من هذه الفعاليات 1394 مستفيداً من المفتشين وموظفي الدوائر الحكومية وطلبة المدارس، وتم في العام 2020 تنظيم نحو 46 فعالية توعوية شارك فيها 2358 مستفيداً من هذه الفئات.

وقدم يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بهذه المناسبة رسالة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) في اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021، والتي أكد فيها أن المنظمة تحتفل في 26 أبريل من كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية للتعريف بالدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع، موضحاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من مشاريع الأعمال على صعيد العالم، وتستخدم 70% من القوة العاملة العالمية، وتولّد ما يصل إلى 40% من الإيرادات الوطنية في كثير من الاقتصادات الناشئة، بل أكثر من ذلك إذا ما احتسبنا مشاريع الأعمال غير الرسمية.

وأضاف المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية: «إن اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه كل من الوايبو ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية على المستوى العالمي في تهيئة ظروف ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الابتكار والإبداع وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تعد سمات الإبداع الكامنة وراء كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشجاعة التي تبديها تلك الشركات لإحداث الفارق، والمساهمات التي تقدمها بغرض تحسين الحياة اليومية داعماً رئيسياً لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة ودافعاً أساسياً للابتكار المحلي».