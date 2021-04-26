«دناتا» تعزز عملياتها العالمية بتعيينات جديدة في الإدارة العليا

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دناتا»، عن تعيينات جديدة في الإدارة العليا. ومن شأن الهيكل الإداري الجديد مساعدة الشركة على التكيف مع الاتجاهات العالمية المتغيرة، وتعزيز التكامل والكفاءة عبر عملياتها، والاستمرار في تقديم خدمات وقيمة ممتازة للعملاء عبر العالم. وتسري التعيينات الجديدة اعتباراً من 1 يونيو /حزيران 2021.

جون بيفان، نائب رئيس أول لأعمال السفر: سيشرف على جميع أعمال «دناتا» الخاصة بالسفر، ويدير محفظة تضم أكثر من 30 علامة تجارية مرموقة في أكثر من 20 دولة. ويعمل جون لدى دناتا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر موقع له قبل التعيين الجديد قيادة «دناتا ترافيل يوروب» كرئيس تنفيذي. وقد شغل قبل انضمامه إلى «دناتا» عدداً من المناصب العليا في صناعة السفر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ستيوارت أنغوس، نائب رئيس أول لعمليات المطار: يتولى ستيوارت إدارة أعمال «دناتا» للمناولة الأرضية والشحن الدولية منذ عام 2004. ومن خلال منصبه الجديد، سيقود أيضاً عمليات «دناتا» في مطاري دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضمن الجودة والسلامة وفق أعلى المستويات العالمية للعملاء من الناقلات الجوية في 14 دولة.

روبن بادجيت، نائب رئيس أول لقطاع خدمات التموين والتجزئة: يتماشى المنصب الجديد لروبن، الذي قاد عمليات التموين العالمية في «دناتا» لمدة سبع سنوات، مع استراتيجية الشركة لتعزيز الشراء على متن الطائرة وزيادة تنوع عمليات التموين. كما سيرأس روبن فريقاً من المتخصصين في الطهي وتجارة التجزئة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وفائقة الجودة للعملاء في 12 دولة.

وسوف يرفع المسؤولون الثلاثة تقاريرهم مباشرة إلى ستيف ألين، النائب التنفيذي لرئيس «دناتا»، الذي علّق بقوله: «سوف يساهم تعيين جون بيفان في فريق الإدارة وتوسيع أدوار ستيوارت أنغوس وروبن بادجيت في مساعدتنا على تجاوز الظروف الحالية الحافلة بالتحديات، والخروج منها كشركة أكثر رشاقة وحيوية توفر باستمرار التميز في الخدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم. وسوف نواصل، بجهود فريقنا من ذوي الخبرة، العمل الجاد وتعزيز عملياتنا لنكون أكثر مزودي خدمات السفر والجو إثارة للإعجاب في العالم».

وتوفر «دناتا» خدمات آمنة وذات جودة عالية في المناولة الأرضية والشحن والتموين والسفر لأكثر من 300 ناقلة جوية في 35 دولة. وخلال السنة المالية 2019/ 2020، تعاملت فرق دناتا الخدمية مع 681 ألف طائرة، وناولت 2.9 مليون طن من البضائع، وحمّلت أكثر من 93 مليون وجبة على الطائرات، وبلغت القيمة الإجمالية لصفقاتها في خدمات السفر 3 مليارات دولار.

