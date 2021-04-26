«جمارك أبوظبي»: 48 ضبطية بضائع مقلدة منذ 2017

احتفلت الإدارة العامة لـ«جمارك أبوظبي» باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق 26 إبريل/ نيسان من كل عام، بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلامات التجارية والمسؤولين في الإدارة، بهدف توحيد الجهود للتصدي لكل محاولات تهريب البضائع المقلدة والمغشوشة.

ونجحت جهود مراقبي ومفتشي الإدارة في إنجاز 48 ضبطية لبضائع مقلّدة، تضمنت أكثر من 20.2 ألف قطعة مغشوشة، خلال الفترة من عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات الأصلية داخل الدولة، وخارجها.

وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في «جمارك أبوظبي»: إن حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارة الدولية العابرة للحدود يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لجمارك أبوظبي والذي يجسد جهودها الرائدة في حماية سلامة وأمن المجتمع، وتيسير حركة التجارة المشروعة، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وأضاف أن «جمارك أبوظبي» تنتهج سياسة مُحكمة في التصدي لمحاولات تهريب البضائع والسلع المقلدة والقائمة على التعاون مع كل الإدارات والهيئات الجمركية في الدولة وخارجها لتبادل الخبرات والمعلومات التي تسهم في تتبع البضائع المغشوشة والتصدي لها.. مشيداً بجهود مفتشي جمارك أبوظبي، وحرصهم على حماية المجتمع من الآثار الضارة للبضائع المقلّدة، والحفاظ على مصالح أصحاب الأعمال من الممارسات التجارية غير المشروعة.

وأشار الشامسي إلى أن عدد الضبطيات المقلدة التي أنجزتها جمارك أبوظبي خلال عام 2017 بلغ نحو 13 ضبطية، تضمنت أكثر من 2,787 قطعة مقلدة.. فيما بلغ عدد الضبطيات خلال عام 2018 نحو 15 ضبطية، تضمنت ما يزيد على 2,455 قطعة مقلّدة، في حين وصل عدد ضبطيات البضائع المقلدة والمغشوشة خلال عام 2019 نحو 14 ضبطية، تضمنت 14,265 قطعة مقلّدة.. بينما بلغ عدد الضبطيات في عام 2020 نحو 3 ضبطيات، تضمنت 380 قطعة مقلّدة، في حين بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 3 ضبطيات، تضمنت 362 قطعة مقلدة.

وقالت حميدة الجابري، رئيس قسم الاتفاقيات والملكية الفكرية في «جمارك أبوظبي»: «إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي في التصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما يحمي حقوق المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات، إضافة إلى الحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة الصحية والبيئية والاقتصادية».

وأضافت الجابري «إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أطلقت مسابقة تثقيفية على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021، في إطار التوعية الشاملة التي تتبناها جمارك أبوظبي وتستهدف جميع شرائح المجتمع.. ودعت الجمهور للتفاعل مع المسابقة التثقيفية».

وتواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جهودها في حماية الملكية الفكرية من خلال عقد ورش عمل توعوية بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، لإلقاء الضوء على الفرق بين البضائع المقلدة والمغشوشة، والبضائع الأصلية، وأساليب التقليد والتزييف والتهريب، وكيفية التصدي لها، إضافة إلى التعريف بخطورة السلع والبضائع المقلدة على صحة الإنسان، وتأثيراها السلبي في الاقتصادات العالمية.

الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 يأتي تحت شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية: نقل أفكارك إلى السوق»، للاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع. (وام)