شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عارضاً في فعاليات «رمضان خورفكان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يواصل معرض «رمضان خورفكان» فعالياته بزخم وإقبال لافت من الزوار، حيث يشهد الحدث باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات التي يقدمها 60 عارضاً، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة والفوز بالعديد من الهدايا والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة.

ويوفر المعرض الذي يستضيفه مركز إكسبو خورفكان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «رمضان الشارقة» الذي أطلقته «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» مؤخراً في كافة مدن ومناطق الإمارة، منصة شاملة للزوار تتيح لهم شراء جميع ما يرغبون به خلال أيام الشهر الفضيل، حيث يتألق المعرض بمشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية المرموقة، لتغطي منتجاتها المتنوعة جميع المجالات بدءاً من الأزياء، والهدايا، والعطور، ومستحضرات التجميل، والمجوهرات، والمواد الغذائية، والأكلات الشعبية.

تنشيط الحركة التجارية

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لـ«مركز إكسبو الشارقة» إلى أهمية هذا الحدث في تنشيط الحركة التجارية والسياحة الداخلية في المنطقة الشرقية، وفي إشاعة أجواء البهجة والفرح على امتداد أيام الشهر الفضيل، خاصة في ظل نمو حجم ومستوى المشاركة في المعرض، والحرص التام على حسن التنظيم، وجودة المنتجات وتميّز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع من الزوار دليل على أهمية هذا النوع من المعارض والطلب المتنامي عليها باعتبارها إحدى أبرز وجهات التسوق الزاخرة بالفعاليات المتميزة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية وتوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية وتختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد.

جودة وتنوع المنتجات

من جانبه قال خليل المنصوري، مدير «مركز إكسبو خورفكان» إن المعرض يعد إحدى الفعاليات الداعمة لقطاع تجارة التجزئة، حيث وفر الحدث للجهات المشاركة منصة مهمة للتسويق والترويج لمنتجاتهم وتعزيز حركة مبيعاتهم، منوهاً إلى أن ما يشهده المعرض من إقبال واسع من قبل الزوار يأتي في ظل جودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة والتي حرص العارضون على تقديمها للاستفادة من الطلب المتزايد واقتراب موسم الأعياد، مشيراً إلى أن المركز حرص على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال الفعاليات ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتزام الزوار والعارضين والموظفين بها، لضمان صحة وسلامة الجميع.