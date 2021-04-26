شكرا لقرائتكم خبر عن قلادة من الألماس في الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أدى التفاعل بين نجمين إلى إنشاء «سديم»، وهي حلقة مذهلة لامعة من الغاز، وشكل قلادة من الألماس. ويقع هذا السديم الكوكبي، المعروف باسم سديم القلادة، على بعد 15000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة «ساجيتا» الصغيرة الخافتة.

ونشأ سديم القلادة«PN G054.2-03.4» بواسطة زوج من النجوم الشبيهة بالشمس تدور بإحكام منذ ما يقرب من 10000 عام، وتوسع أحد النجمين المسنين وابتلع رفيقه الأصغر، ما خلف ما يسميه علماء الفلك «الغلاف المشترك». واستمر النجم الأصغر في الدوران داخل رفيقه الأكبر، ما أدى إلى زيادة معدل دوران العملاق المتضخم حتى تدور أجزاء كبيرة منه نحو الخارج في الفضاء، وشكلت هذه الحلقة الهاربة من الحطام «سديم القلادة»، مع كتل كثيفة من الغاز بشكل خاص تشكل «الألماس» اللامع حول الحلقة.

