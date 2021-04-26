شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان ناريتان في نصف نهائي كأس السلة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تقام اليوم الثلاثاء، مواجهتان ناريتان في نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة لفئة الرجال، تجمع الأولى الشارقة وصيف بطل الدوري والنصر على صالة نادي شباب الأهلي، وفي الثانية يلتقي الوصل مع شباب الأهلي بطل الدوري على صالة نادي النصر، وتنطلق المباراتان في توقيت واحد «التاسعة و45 دقيقة مساء»، ويتحدد على ضوئهما طرفا المباراة النهائية المقررة يوم 30 إبريل الجاري لحسم الفائز بلقب البطولة التي سيسدل بها الستار على منافسات الموسم. وكان الشارقة تأهل إلى المربع الذهبي بفوزه في ربع النهائي على الجزيرة 101-78، كما تأهل النصر بتغلبه على بني ياس 80-51، وتأهل شباب الأهلي بفوزه على الظفرة 120-71، وصعد الوصل بفوزه على الوحدة 104-56. وقرر اتحاد كرة السلة إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي كانت مقررة في نفس يوم المباراة النهائية بين الخاسرين في نصف النهائي، كما سبق وألغيت مباريات تحديد المراكز.